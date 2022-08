Met Fête de la Nature viert Natuurcentrum Gorinchem de natuur

Man (27) krijgt fors hogere straf voor verkrach­ting van meisje (12): ‘Moet zijn opgevallen dat ze erg jong was’

Wegens verkrachting van een 12-jarige meisje in Herwijnen is een 28-jarige man uit Utrecht door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk. De man krijgt een fors hogere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist.

11 augustus