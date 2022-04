Met dít thema gaan jonge muzikanten de komende tijd aan de slag voor de Jeugdmuziekdag Altena

Honderden vogellief­heb­bers wachten in spanning op romanti­sche hereniging visarenden op het web­cam-nest

Hij zit nu nog eenzaam en alleen op het nest, maar waarschijnlijk niet lang meer. De visarend in de Biesbosch, van wie we dankzij de webcam op zijn nest elke actie kunnen volgen, wacht in spanning op zijn vrouwtje. Honderden vogelliefhebbers wachten mee.

28 maart