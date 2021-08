MerwedeLingelijn verliest bijna de helft van zijn reizigers, maar ze komen mondjesmaat terug

Steeds meer plantjesa­siels in Altena, maar doel nog lang niet bereikt

7 augustus Het netwerk van plantjesasiels in Altena breidt zich steeds verder uit. Inmiddels heeft het initiatief van Janneke de Vries en Ellis Micic-van Hofwegen uit Sleeuwijk navolging gekregen in Woudrichem, Drongelen en Andel. Er zijn er nu zes. Het doel is om in elke kern van Altena zo’n plantjesasiel te hebben.