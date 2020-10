Merwedebrug vier nachten dicht, maar Rijkswaterstaat schuift met een datum

Nog voor de bladeren uitvallen, zet Hans het mes in zijn 150 jaar oude Leilinden

16 oktober Minstens één keer per jaar moet 'ie gesnoeid worden: de Leilinde. Hans van Krieken uit Herwijnen is er vroeg bij dit jaar: nog voor de bladeren uitvallen, zet hij ‘het mes erin’. Zijn Leilinde is zeker 150 jaar oud, schat hij. De woonboerderij er achter is nog iets ouder: die stamt uit 1860.