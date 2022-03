Merwedebrug bij Gorinchem krijgt een conditietest en daarom is de snelweg een nacht lang afgesloten

De Merwede­brug bij Gorinchem is jarig: 61 jaar geleden opende koningin Juliana haar

Ze wordt vervloekt én ze is het symbool voor ‘ik ben bijna thuis’. De Merwedebrug bij Gorinchem is vandaag jarig. 61 jaar geleden opende koningin Juliana de oversteek in de A27.

15 maart