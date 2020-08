Merwedebrug bij Gorinchem gaat dicht voor verkeer: Rijkswaterstaat zaagt stuk van de klep

Boekjes over polderduo Fien en Teun liggen straks in China in de winkels

10:36 Chinese kinderen leren eind dit jaar in hun eigen taal over het oer-Hollandse boerderij-duo Fien en Teun. De boekjes over de mascottes van Avonturenboerderij Molenwaard zijn omarmd door een Chinese uitgever.