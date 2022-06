Meerderheid Molenlanders ziet wel brood in meer toerisme

Om een indruk te krijgen van de manier waarop inwoners tegen toerisme en recreatie aankijken en welke kansen en knelpunten ze zien, voerde de gemeente Molenlanden onderzoek uit. Doel was om de resultaten te vergelijken met de eigen ambities van de gemeente, die het toerisme een flinke stimulans wil geven.

Een groot deel van de inwoners is tevreden met de kwaliteit van de aanwezige restaurants, fiets- en wandelpaden en zwembaden. Daar staat tegenover dat er wel meer behoefte is aan andere uitgaansmogelijkheden, winkels voor niet-alledaagse boodschappen, zwemvoorzieningen bij natuurwater en evenementen en festivals. Opmerkelijk is vooral inwoners van 65 jaar en ouder behoefte hebben aan dat soort voorzieningen.

Te veel toeristen

Aan de inwoners werd ook gevraagd hoe ze aankeken tegen toeristen. Ongeveer de helft (47 procent), vindt het aantal bezoekers aan Molenlanden niet te weinig, maar ook niet te veel. Slechts 6 procent gaf in het onderzoek aan het aantal recreanten van buitenaf veel te veel te vinden. Inwoners van Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Groot-Ammers, Langerak en Waal vindt een op de vijf dat er te veel toeristen zijn.

Bijna twee op de drie deelnemers aan het onderzoek zijn het eens met de stelling dat toeristen in Molenlanden zorgen voor meer levendigheid en reuring in het gebied. De helft zegt bovendien zich daardoor trots te voelen een inwoner van Molenlanden te zijn. Daarnaast zorgt toerisme voor meer werkgelegenheid en horecagelegenheden en voor het in stand houden van de voorzieningen, stellen de deelnemers.

Maar er is ook een andere kant van de medaille, blijkt uit het onderzoek. Zo worden parkeerdruk en files genoemd, vooral door inwoners uit Kinderdijk en omgeving. Dat komt door de molens, dé grote toeristische trekpleister in het gebied, die de komende jaren een flinke metamorfose ondergaat. Met name de entree wordt aangepakt.

Knelpunten

Daar ging jaren en jaren aan voorbereiding vooraf. Het is de bedoeling dat auto's worden geweerd in het molengebied. Wandelaars en fietsers zullen echter veel veiliger kunnen oversteken, de toegang tot het gebied wordt geschikt gemaakt voor mensen met een beperking en fietsers en wandelaars krijgen een gescheiden ingang. Directeur Peter-Jan van Steenbergen van SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) zei onlangs nog bang te zijn voor verkeersonveilige situaties als voetgangers, fietsers en bezoekers die met de bus zijn gekomen, via dezelfde weg het gebied inlopen. ,,Dat is wachten op zaken die je niet wilt.” Maar de komende tijd wordt er nog om de tafel gezeten om dit soort knelpunten te bespreken.

Quote Dat is wachten op zaken die je niet wilt Peter-Jan van Steenbergen, Directeur van SWEK

Toch moet een toename van de toeristische sector niet ten koste gaan van de natuur en groene omgeving. Bijna 80 procent vindt dat belangrijk. Ook het woonklimaat mag niet worden aangetast.

Molenlanden zegt van plan te zijn dit soort peilingen vaker uit te voeren. ‘Juist ook omdat ze suggesties meegeven voor ontwikkelingen', staat in het rapport. De gemeente benaderde voor dit onderzoek huis-aan-huis 7500 inwoners om een online vragenlijst in te vullen. Ook via de socialemediakanalen van Molenlanden werd inwoners opgeroepen deel te nemen aan het onderzoek.

Uiteindelijk deden er zo’n zevenhonderd inwoners mee, waarvan 96 uit Nieuw-Lekkerland en 90 uit Giessenburg. Ook in Groot-Ammers (69), Arkel (48) en Streefkerk (44) was de animo relatief groot. In Waal, Wijngaarden en Brandwijk deed slechts een handjevol inwoners mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.