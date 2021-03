Meerdere tips over vernieling ruiten met luchtdrukwapen in Altena

Tweede Kamerverkiezingen VVD kleurt de regio blauw, maar Hardinx­veld-Giessendam kiest voor SGP

19 maart De VVD is in vrijwel alle gemeenten in de regio de populairste partij onder de stemmers voor de Tweede Kamer. Alleen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam behaalde de SGP de meeste stemmen: een op de vijf inwoners koos voor de partij van Kees van der Staaij.