Meerdere onderzoeken naar gang van zaken bij omstreden zorginstelling Altenastaete

Gorinchem schrijft brief aan Den Haag: maximum snelheid rond stad omlaag naar 100

8:09 De voet mag van het gaspedaal op de snelwegen rond Gorinchem. In plaats van 120 kilometer per uur zouden automobilisten voortaan beter 100 kunnen rijden. ,,Dat is beter voor de gezondheid van onze inwoners’’, pleit Everdien Hamann (Gorcum Actief).