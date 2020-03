Meerdere coronabesmettingen in Brabant ‘geen reden om evenementen af te gelasten’

VIDEO Konijn Jan (7 kilo) op bezoek bij ouderen in verzor­gings­te­huis: ‘Kíjk nou hoe lief hij is!’

12:07 Kunnen we niet eens langskomen met wat beesten, vroegen ze voorzichtig. Inmiddels is een knuffelsessie met Gorcumse boerderijdieren van het Natuurcentrum vaste prik in zorgcentrum De Zes Molens in Hoornaar. ‘Nu we zien wat dit met mensen doet, willen we ook langs ziekenhuizen.’