Meerdere besmettingen in verpleeghuizen Altena

Wrakstuk­ken van bommenwer­per niet naar museum in Veen: ‘Gemeente vergeet blijkbaar dat we bestaan’

25 oktober Het besluit om de wrakstukken van bommenwerper Lancaster LM08 aan het museum Bevrijdende Vleugels in Best te geven, is teleurstellend. Dat vindt Adri Burghout van de stichting Oorlogsmonument Verzetsplein in Veen. Hij had graag gezien dat de stukken naar Veen kwamen.