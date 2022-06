Meer plek voor jeugd om te zeilen: ‘Je leert ervan door te kijken hoe een ander bootje het doet’

,,We staan voor alles rondom het water, omdat dat ons aanspreekt. Vanaf jonge leeftijd kun je al beginnen. We laten scholen kennismaken en geven clinics. Het zorgt voor een zwaan-kleef-aan-effect. We horen vaak dat de jeugd zeilen leuk vindt. Je bent kapitein van je eigen boot.”

,,Voor de coronatijd zag je dat de watersport landelijk vergrijsde, maar Woudrichem paste niet in dat beeld. We hebben hier water, een haven, veel mensen die een bootje rond coronatijd aanschaften. We konden zestig jeugdleden kwijt en hadden een wachtlijst. Door corona zakte dat in. Zelfstandige kinderen konden doorgaan in een andere boot, voor andere kinderen is daardoor weer plek in de Optimist, de boot voor de jeugd tot 12 jaar.”