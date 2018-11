Meer dan een half miljoen voor veiliger bedrijventerrein Avelingen-West

Zorghuis in Kedichem opent volgende week officieel de deur

29 november Het Zorghuis in Kedichem - dat tijdelijke opvang wil bieden aan mensen die zorg nodig hebben - opent volgende week officieel de deuren. Wethouder Bart Bruggeman van Leerdam is daarbij. Aansluitend is er op zaterdag 8 december een open dag.