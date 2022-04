Massaal genieten tijdens Koningsdag: ‘Mensen zijn zo blij dat dit allemaal weer kan’

Eindelijk! Nadat de coronapandemie twee jaar lang roet in het eten gooide, kon Koningsdag 2022 weer ouderwets worden gevierd. De festiviteiten in de gehele regio trokken massaal bezoekers die met volle teugen genoten. ,,Mensen zijn zo blij dat het allemaal weer kan.’’

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem wandelt samen met haar man Martien door de stad. ,,Je ziet dat de mensen weer genieten. Dit is zo mooi.’’ Ook haar collega-burgemeesters trekken er op uit om in meerdere dorpen sfeer te proeven. Oranjeverenigingen en hun vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan.

Daarom gaat Melissant speciaal op zoek naar Kamal Basu en Alicia van den Berg van Stichting Koningsdag Gorinchem. Om hen te bedanken. Maar Basu blijkt onder het podium op de Groenmarkt te liggen. ,,Er was wat stuk’’, zegt hij als de reparatie klaar is. ,,Eigenlijk zijn we pas echt klaar als Koningsdag voorbij is.’’

Volledig scherm Burgemeester Reinie Melissant en haar man Martien praten even bij met Alicia van den Berg en Kamal Basu van de Stichting Koningsdag Gorinchem. © Cor de Kock

Hij is niet de enige die de handen uit de mouwen steekt. Honderden vaders, moeders, opa’s en oma’s helpen onder meer bij het versieren van fietsen en het vervoer van spullen naar de kleedjesmarkten. Of ze kijken trots toe als hun kinderen dansen en musiceren.

Om zes uur naast het bed

Onder hen is Pieter van Hijum. Zijn zoon Bonne heeft op de Langendijk een mooi plekje uitgekozen om op te treden met zijn keyboard. De dochters van Pieter zitten een eind verderop met zelf gehaakte tasjes. ,,We stonden deze ochtend om zes uur naast ons bed. Het is voor het eerst dat ze meedoen met de Kindervrijmarkt en ze wilden vroeg op voor een goede plek. We waren zo’n beetje de eersten.’’

Maar niet voor niets, want Bonne trekt met zijn muziek zeker de aandacht. ,,Mooi hoor’’, zegt een voorbijganger. En weer valt er een munt in de koffer aan zijn voeten. ,,Dank u wel!’’, zegt hij en dan concentreert hij zich weer op de toetsen voor hem.

Volledig scherm Bonne van Hijum bespeelt zijn keyboard op de Gorcumse Langendijk. Hij stond op Koningsdag al om 06.00 uur naast zijn bed om een mooi plekje te hebben. © Cor de Kock

Volledig scherm Een kleurrijke verkoopster tussen haar koopwaar op de kleedjesmarkt in Leerdam. © Ricardo Smit

Volledig scherm Uitslapen op Koningsdag in Giessenburg? Dat is er dit jaar niet bij. Vanaf het Sportplein trokken kinderen en hun ouders met een lawaaioptocht het dorp in. En dan laat je je natuurlijk wel nadrukkelijk horen. © Ricardo Smit

Volledig scherm En wat is een Koningsdag zonder aubade? Op het pleintje voor de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Schoonrewoerd wordt met de nodige aandacht gezongen. © Ricardo Smit

