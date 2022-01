Massaal eerbetoon voor zieke Ron die voor de allerlaatste keer op vakantie gaat: ‘Indrukwekkend’

Inwoners Andel durven de straat niet meer op: ‘Dit is geen kwajongens­werk meer, maar terreur’

Besmeurde auto’s, eieren tegen de ramen, enorme scheldpartijen op straat. Andel is in de greep van een groep overlastgevende jongeren. Inwoners zijn bang, voelen zich niet veilig in hun eigen huis en dreigen nu het recht in eigen handen te nemen. ,,Na ruim twee jaar moet het echt afgelopen zijn”, zegt een van hen. ,,Dit is terreur.”

24 januari