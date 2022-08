Martin en Thea ‘vluchten’ voor hun huwelijk naar Schotland en nu zijn ze 60 jaar samen

Verborgen Verhalen op een kerkhof: West Betuwe brengt geschiede­nis met podcast tot leven

Wie kent er een bijzonder verhaal over een bewoner die ooit in een van de dorpen die West Betuwe rijk leefde én het vertellen waard is? De gemeente zoekt nieuwe inspiratie voor de podcastserie Verborgen Verhalen die zich steeds afspelen op een begraafplaats.

26 juli