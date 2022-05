Marleen van Zwienen tekent boekje over de martelaren van Gorcum als lesstof

Muziekwin­kel schenkt piano aan gevluchte Oekraïense concertpia­nis­te: ‘Dit wordt een uniek optreden’

Het leven van de gevluchte concertpianiste en muziekdocente Muza Valiaddinzade en haar familie uit Oekraïne lijkt op een achtbaanrit die nog niet tot stilstand is gekomen. Die rit kreeg een verrassende wending toen Muza via het Leger des Heils in contact kwam met René Meulmeester van de Gorcumse muziekwinkel Sommer Music Store. Hij besloot haar een piano te schenken. Uit dankbaarheid verzorgt ze over een paar weken een miniconcert in de winkel.

29 mei