Mark (42) doet aangifte tegen school Gomarus: ‘Als docent heb ik altijd tegen discriminatie gestreden’

Luiers opsparen en met die doorzichti­ge zak over straat? ‘Dat wordt een groot fiasco’

2 april Luiers worden per volgend jaar apart ingezameld in West Betuwe. Het wordt een fiasco, vreest een deel van de raad. De kosten, 7,17 euro per huishouden, vinden sommigen te hoog. Toch gaat het gebeuren, want een meerderheid is voorstander.