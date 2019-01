Marcel Fränzel is allereerste eerste burger van Altena: ‘Deze klus is de hoofdprijs’

Geen lagere ozb voor Gorcumse verenigin­gen

9:27 De onroerendezaakbelasting van verenigingen en sportclubs blijft in Gorinchem gelijk. De Gorcumse CDA-fractie vroeg het college om een lager tarief voor niet-commerciële partijen in te stellen. Vanwege een aanpassing in de landelijke wetgeving wordt het voor gemeenten mogelijk om een ozb-tarief voor woningen te rekenen aan verenigingen, in plaats van het hogere bedrag dat aan bedrijven wordt berekend.