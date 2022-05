Manuela vindt werken bij afslankrepenfabriek niet leuk, dus ging ze er ijsjes bij verkopen. ‘Ik maak ze weer dik’

Stichting Frontrun­ners wil nieuwbouw voor 8 miljoen: ‘een volwaardig congrescen­trum voor 1250 mensen’

Stichting Frontrunners heeft het plan om een of twee nieuwe panden te bouwen op de plek waar nu partycentrum De Rietpluim in Dussen staat. Het huidige gebouw moet hiervoor gesloopt worden. Tom de Wal van Frontrunners spreekt over voorlopige conceptplannen waarover nog overleg gaande is met de gemeente.

15 mei