Manon maakt hondenhalsbanden: ‘Sommigen willen elke dag een andere halsband omdoen’

Politie: Gorcumse Ingrid werd vermoord door haar nieuwe vriend

De 54-jarige Ingrid Folles uit Gorinchem is vermoord door haar nieuwe vriend Fred W. (48), met wie ze samenwoonde. Tot die conclusie komt de politie een kleine week na het drama in de woning aan de Hendrik Verschuringstraat in de Lingewijk. Uit het onderzoek blijkt dat W. vervolgens de hand aan zichzelf sloeg.

17 september