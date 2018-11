Mannen rennen over A27 om verloren surfplank te zoeken

UPDATE Giessenlan­den en Molenwaard boos over ‘weigerach­tig’ Chemours

15:01 Chemours in Dordrecht (voorheen DuPont) wil niet met Giessenlanden en Molenwaard om de tafel om te praten over de verspreiding van de mogelijk kankerverwekkende stoffen C8 en GenX in (sloot)water en de grond. Dat schrijven de twee buurgemeenten in een persbericht.