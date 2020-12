Man uit Herwijnen (31) zit nog vast op verdenking van grootschalige vuurwerkhandel

Een 31-jarige man uit Herwijnen die wordt verdacht van grootschalige illegale vuurwerkhandel zit nog vast. Hij werd het voorbije weekeinde aangehouden nadat in Asperen 67 kilo vuurwerk was ontdekt. Dat spoor leidde naar de man uit Herwijnen die nog eens 356 kilo op zijn eigen adres had staan.

,,Het onderzoek loopt nog’’, zegt een politiewoordvoerder desgevraagd. ,,Een 53-jarige man uit Asperen die we vrijdag tijdens de vondst in zijn woonplaats aanhielden, is op vrij voeten. Maar hij is nog wel verdachte. Of er nog meer aanhoudingen volgen, kunnen we in dit stadium van het onderzoek niet zeggen.’’

Lees ook Grote vuurwerkvangsten in Herwijnen en Nieuwendijk

Ook in Noord-Brabant werden het voorbije weekeinde twee mannen, 26 en 28 jaar, aangehouden. De politie vond hen in een woning aan de Zandsteeg in Nieuwendijk. In dat huis lag 202 kilo illegaal vuurwerk. Een deel lag op zolder en de rest in de woonkamer.

Meld Misdaad Anoniem

De politie kwam dit op het spoor via informatie die was gemeld bij Meld Misdaad Anoniem. ,,Beide verdachten zijn inmiddels op vrije voeten’’, meldt een woordvoerder van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. ,,We sluiten andere aanhoudingen uit.’’

De gemeente Altena gaat bestuurlijk optreden, wat zou kunnen betekenen dat de mannen een tijd niet meer in de woning mogen komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.