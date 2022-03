Man raakt gewond bij steekincident in Gorinchem: drie personen aangehouden

Boswachter krijgt hulp van nieuwe ‘collega’: Meneer de Bever legt dam aan in het Pompveld bij Giessen

Boswachter Bart Pörtzgen heeft er een nieuwe collega bij, zo ontdekte hij in natuurgebied het Pompveld. Het gebied is ingericht om water vast te houden. ,,We hebben ons best gedaan, maar blijkbaar niet goed genoeg’’, aldus Pörtzgen die de eerste aanzet tot een beverdam in het gebied nabij Giessen vond.

17 maart