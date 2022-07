Man gewond bij schietpartij in Hardinxveld, twee arrestaties en inval in woning

Bij een schietpartij zaterdagavond op een parkeerterrein aan de Rivierdijk in Hardinxveld is een man gewond geraakt. Wat later op de avond hield de politie in de omgeving van Den Haag twee verdachten aan. Het slachtoffer werd in zijn bovenbeen geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens een man die aan de Rivierdijk woont hoorde hij rond 19.50 uur een knal en zag hij een zwarte Mercedes-bestelbus raar op de weg staan. ,,Daar sprongen vier of vijf mannen uit waarvan er één een pistool bij zich droeg. Een tengere, blonde vent van in de twintig. De man richtte naar het grasveld maar ik heb na de knal waardoor ik die kant op keek geen schot meer gehoord’’, aldus de omwonende die niet met zijn naam in de krant wil.

Dakwerkersbedrijf

Al snel had de getuige door dat de Mercedes Vito een witte bus van een dakwerkersbedrijf had klemgereden. ,,Daarin zaten twee mannen. Ik hoorde veel geschreeuw en zag op het grasveld vier of vijf mensen vechten. Houtgreepachtige toestanden.’’ Het was volgens de omwonende een kort gevecht, want de mannen uit de zwarte bestelbus smeerden ‘em. ,,Het lijkt mij een gezelschap dat al langer ruzie met elkaar heeft over iets. Anders ga je toch niet met een clubje in een bestelbus zitten om iemand klem te rijden en op hem te schieten?! Dat doe je niet als tijdverdrijf.’’

De twee mannen die uit het busje kwamen van een dakwerkersfirma uit Noord-Holland bleven achter. Een van hen was in zijn bovenbeen geraakt, zo zag de Rivierdijkbewoner. ,,Een mooi rond gaatje en veel bloed. De gewonde man was zelf naar de straat gelopen en was met zijn rug tegen zijn bus gaan zitten.’’

Op het moment dat de ambulance arriveerde, was het slachtoffer bij kennis en aanspreekbaar.

Deur ingebeukt

Kort na 21.00 uur hield de politie op de snelweg A13 in de buurt van Den Haag twee verdachten voor deze schietpartij aan. Ongeveer een half uur later viel de politie in het kader van hetzelfde incident een woning aan de Geemansweer, niet ver van de plek waar was geschoten. Omdat de bewoner de deur niet opende, werd die door leden van het team Parate Eenheid ingebeukt. De persoon die werd gezocht door het team bleek echter niet aanwezig.

De politie begon daarna aan een intensieve zoektocht in de woning, waar een Hardinxvelder met zijn jongste zoon zou wonen. Volgens buurtbewoners zijn het de laatste twee bewoners van een groot gezin. De moeder is door verschillende buurtbewoners al een aantal weken niet meer gesignaleerd. De inval en de massaal aanwezige politie in de straat lokte veel mensen hun huis uit. Omwonenden stellen dat de familie al heel veel jaren in de straat wonen en dat ze zich de laatste jaren erg hebben teruggetrokken. Opvallend is dat verschillende buren weten dat een van de zonen een zwarte Vito-bus rijdt.

Volledig scherm De politie was in groten getale aanwezig bij het huis aan de Geemansweer in Hardinxveld. De man die ze zochten voor betrokkenheid bij een schietpartij even daarvoor aan de Rivierdijk (ook Hardinxveld) bleek niet aanwezig © Foto Busink - J.Verbueken