Man (54) blijkt al sinds zijn zestiende zonder rijbewijs rond te rijden op brommer

Hanneke vierde alvast haar 65ste verjaardag: ‘Onzeker of ik zondag haal’

15:48 Het was haar laatste wens om 65 kaarsjes uit te mogen blazen, maar het is onzeker of Hanneke Harrewijn haar echte verjaardag op zondag haalt. Daarom bouwde zij donderdag in het bijzijn van haar geliefden alvast een feestje. ,,Het is misschien de laatste keer dat we elkaar hebben gezien.’’