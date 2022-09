Man (48) en vrouw (54) dood gevonden in Gorinchemse woning, politie vermoedt een misdrijf

VIDEOIn een woning aan de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem heeft de politie zondagavond om 18.00 uur een dode man (48) en een dode vrouw (54) gevonden. De gaskraan in de woning stond open, maar de politie denkt dat dit niet de doodsoorzaak is.

Het gaat om de bewoners van het rijtjeshuis die zijn overleden. Dat huis staat in de Gorinchemse Lingewijk, waar veel mensen de straat op gingen nadat ze de sirenes hoorden. Volgens buurtbewoners had de vrouw een einde gemaakt aan de relatie en had ze de man het huis uitgezet.

Volgens een politiewoordvoerder is de vrouw gevonden door een familielid. Hij kon haar telefonisch niet bereiken en ging daarom poolshoogte nemen. Binnen deed hij de dramatische ontdekking. Omdat het ook naar gas rook, ging hij meteen naar buiten en alarmeerde daar de hulpdiensten.

Volledig scherm In een woning aan de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem heeft de politie twee ontzielde lichamen aangetroffen. © Fotopersburo Busink

Brandweer en politie kwamen daarna naar de Hendrik Verschuringstraat, waar meteen de gaskraan werd dichtgedraaid. De vrouw bleek vervolgens niet de enige dode, want elders in de woning lag het lichaam van de mannelijke bewoner.

Forensische opsporing

De forensische opsporing van de politie doet inmiddels onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld. De politiewoordvoerder laat weten dat nog niet met 100 procent zekerheid is te zeggen of het om een misdrijf gaat. ,,Maar dat is wel het meest waarschijnlijk.’’

In de buurt wordt geschrokken gereageerd. ,,We kennen elkaar hier allemaal, in elk geval van gezicht. De vrouw woonde hier al sinds 2008’’, zegt een buurtbewoonster. ,,Ze heeft eerder een relatie gehad die is beëindigd. Dit was een nieuwe vriend.’’

Praatje

Volgens de overburen, die twee jaar geleden naar de Hendrik Verschuringstraat verhuisden, woonde het stel pas sinds enkele weken samen. De politie meldt dat beiden er wel al ingeschreven stonden. ,,Ik heb één keer een praatje met de vrouw gemaakt. Ze vroeg wat voor werk ik deed. Verder zeiden we elkaar alleen gedag’’, vertelt een vrouwelijke buurtbewoonster. ,,Ze was heel slank en we zagen haar geregeld op een scooter rijden.’’

Volledig scherm De forensische opsporing heeft voor het onderzoek een tent bij de woning geplaatst. © Fotopersburo Busink

Ook zij weet van de eerdere relatie die de vrouw had die uitliep op een scheiding. ,,Ze had vaak ruzie met haar ex.’’ Maar die bleek dus niet degene die dood in de woning lag. Dat was haar nieuwe vriend. Volgens buurtbewoners en de overbuurvrouw ontdekte de broer van de overleden vrouw dat het mis was. Dat was volgens haar geen toeval. ,,Ik hoorde dat ze elke dag met haar broer belde.’’

Ontbloot bovenlijf

Mogelijk maakte hij zich zorgen, omdat de politie gisteren ook al aan de deur stond bij het stel. ,,De man stond daar met ontbloot bovenlijf, waarop hij een tatoeage had, tien minuten met de politie te praten’’, vertelt de overbuurvrouw. De politiewoordvoerder bevestigt dat. ,,Het is mij niet bekend wat voor melding we gisteren hebben gekregen, wel dat we langs zijn geweest bij de woning. We hebben zowel de man als de vrouw gesproken en zij vertelden ons dat er niets aan de hand was.’’

De overburen noemen hun omgeving rustig en een volkswijk. ,,Het is ons kent ons in dit wijkje’’, vertelt de vrouw. Omwonenden maakten zich al zorgen om de zwart-witte kat, maar die heeft het drama vermoedelijk overleefd. Hulpdiensten zagen de kat rustig buiten liggen toen ze aankwamen. Een aantal wijkbewoners liet al weten zich over de kat te willen ontfermen, nu de bewoners zijn overleden.

