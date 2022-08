Man (27) krijgt fors hogere straf voor verkrachting van meisje (12): ‘Moet zijn opgevallen dat ze erg jong was’

Man dreigt de cel in te draaien voor seks met meisje van 12, zijn baan is hij al kwijt

Tegen een 28-jarige Utrechter is donderdag twintig maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist omdat hij in Herwijnen seks zou hebben gehad met een 12-jarig meisje. ,,Het klopt niet, het klopt niet. Ik ben de dupe van een verzonnen verhaal”, zei de man in de Arnhemse rechtszaal.

22 juli