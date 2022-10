Lyceum Oudehoven in Gorinchem start als één van de eerste in Nederland met zorghavo

In gesprek met twee directeu­ren van Oudehoven in Gorinchem: de een vertrekt de ander komt

Eric van 't Zelfde vertrekt na dit schooljaar van lyceum Oudehoven in Gorinchem. Hij wordt opgevolgd door Jeroen Spek, die nu nog directeur is van Calvijn in Hardinxveld-Giessendam. In gesprek met de twee.

28 april