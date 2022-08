Locatie voor nieuw gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam bekendgemaakt

Bieb Gorinchem haakt aan bij Holland­sche Woensdag Zomerfees­ten: ‘Taal leer je door mee te zingen’

Een bibliotheek is al lang geen gebouw meer waar het doodstil moet zijn en er een streng uitziende mevrouw met een potlood in haar haar bij de balie zit. In de bieb zit muziek. Zeker op woensdag 17 augustus als het Hollandsche Woensdag tijdens de Zomerfeesten is. Marlous Beijer van de Gorcumse bieb legt uit.

4 augustus