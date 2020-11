Liset en Francois raakten hun baan kwijt door corona: ‘Vroeger was ik de goede fee, nu geef ik les’

Gorcumse Literatuur­prijs zoekt schrijfta­lent

3 november Hoe wil je later herinnerd worden? Als de liefste oma, een klimaatvoorvechter of juist die ene helpende hand? Het zijn zomaar wat voorbeelden die bij het thema van de Gorcumse Literatuurprijs van dit jaar passen. Iedereen in Nederland en Vlaanderen vanaf 12 jaar mag nog tot en met 1 maart een gedicht of verhaal inzenden over datgene dat hij of zij aan de wereld wil nalaten.