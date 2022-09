Liny de Jager (PvdA) verlaat politiek in Hardinxveld na turbulente periode

Toen de Partij van de Arbeid in Hardinxveld-Giessendam in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet mee dreigde te doen, kwam ze als geroepen. ‘Powervrouw’ Liny de Jager werd lijsttrekker en de PvdA wist haar twee zetels te behouden .

‘Het was verfrissend om te zien hoe snel zij zich bekwaamde in de politieke onderwerpen. Maar ook buiten de politieke arena, was zij zeer betrokken en altijd bereid burgers te helpen’, aldus PvdA-raadslid Max van den Bout in een persbericht over het vertrek van De Jager.