Lessen over drugs op scholen in Altena blijven

De lessen over drank en drugs blijven toch bestaan in Altena. Dat belooft de gemeente, nadat politieke partijen hun zorgen uitspraken.

De voltallige gemeenteraad schreef een bezorgde brief aan het gemeentebestuur, omdat tegen basisschooldirecteuren zou zijn gezegd dat er in 2019 mogelijk geen geld zou zijn om de lessen te continueren.

De zogenoemde LEV-lessen in weerbaarheid tegen de verleidingen van drugs en alcohol mochten wat de gemeenteraad betreft zeker niet verdwijnen. Afgelopen jaren werd er in de groepen 8 van de verschillende basisscholen goede ervaringen mee opgedaan. De gemeente betaalde de kosten voor het lesprogramma.

Voor dit jaar was onduidelijk of er genoeg budget was, zo schrijft de gemeente Altena in een reactie op de bezorgde brief van de politieke partijen in de gemeenteraad. Maar de kosten voor het lesprogramma van 2019/2020 zijn toch gedekt, daarvoor heeft de gemeente 'alternatieve middelen' gevonden.

Om te zorgen dat de lessen structureel kunnen worden gegeven, wil de gemeente jaarlijks 75.000 euro opnemen in de begroting. Het gaat dan niet alleen om het LEV-project in groep 8 maar om 'weerbaarheidstrainingen op alle scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs'. De gemeenteraad beslist zelf of dat geld er komt of niet.

Burgemeester Marcel Fränzel laat schriftelijk weten dat het LEV project door de gemeente Altena enorm wordt gewaardeerd. ,,De aanpak van drugsproblematiek onder jongeren is uiteraard iets waar wij voor staan. We willen graag dat het onderwijs tijd besteedt aan het weerbaar maken van leerlingen tegen verleidingen van drugs. Daar betalen we als gemeente graag aan mee, mits we er de middelen op een verantwoorde wijze voor vrij kunnen maken.’’

Middelbare school

Als het aan de gemeente ligt, dan worden de lessen na groep 8 voortgezet op de middelbare scholen in het gebied. ,,Tot nu toe geven de vier middelbare scholen in Altena op een andere manier invulling aan voorlichting over drugs. Alle drie de voormalige gemeenten betaalden de kosten voor die voorlichting. We gaan het kalenderjaar 2019 gebruiken om samen met de scholen een eenduidig voorlichtingsprogramma samen te stellen.’’