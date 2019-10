Lening van 100 miljoen euro voor waterschap Rivierenland

Meldpunt vuurwerk­over­last Gorinchem opnieuw geopend

9:13 ChristenUnie/SGP en GroenLinks in Gorinchem openen dit jaar opnieuw hun gezamenlijke vuurwerkmeldpunt. ,,Het geeft inzicht in de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk overlast hebben en of het instellen van vuurwerkvrije zones vruchten afwerpt. Het college heeft eerder dit jaar toegezegd daarmee te willen experimenteren’’, zegt Rutger van Breemen (GroenLinks).