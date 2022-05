‘Lekker de boer op’ om de natuur beter te leren kennen

EVEN VRAGEN AANBoomgaard Onderweg en Natuurtuin de Punt in Arkel doen zaterdag 21 mei mee aan Lekker de boer op , een initiatief van Natuurmonumenten. Kees Maarse namens Boomgaard Onderweg en Natuurtuin de Punt in Arkel vertelt.

Waarom doen jullie mee?

,,Natuur en beestjes, dat is waar de boomgaard voor staat. We vinden het leuk dat mensen komen en om te laten zien waar en hoe alles groeit. Daarnaast vinden we het goed dat mensen kunnen ontdekken waar hun groente, fruit, aardappelen en vlees precies vandaan komen. Ze kunnen in gesprek gaan met stadsboeren en telers om daar meer over te weten te komen.

Wat kun je zoal beleven?

,,Door een groep enthousiastelingen word je ontvangen voor een rondleiding over het graspaadje door de boomgaard. Dan kom je uit bij de blokhut voor een glaasje sap. In de natuurtuin ontdek je hoe de oorspronkelijke moestuinen zijn verworden tot een ruige natuurtuin met inheemse soorten. Hier sturen we de natuur; die moet je namelijk aanmoedigen en niet ontmoedigen. Snoeien bevordert groeien en bloeien, zonder iets te kort te maaien. Daar hebben we een snoei- en maaibeheer voor volgens principes van de Vlinderstichting. Maar het hoeft niet per definitie keurig netjes te zijn.’’

Wat is het belang van Lekker de boer op?

,,Bewustzijn voor natuur en voeding. Alles wat groen is, hoef je niet kort te maken. En alles wat groen is, is ook niet per definitie natuur. Onkruid wordt soms te snel weggehaald. Mensen halen ook te snel iets weg waarvan ze niet eens weten wat het is. De judaspenning bijvoorbeeld, die om de twee jaar bloeit. Naast ecologisch onderhoud zijn steeds meer jonge mensen bezig met moestuinieren en onbespoten voeding. Ik hoor vaak dat zij in de winkel nog te vaak mispakken op onbespoten, biologische voeding, vooral in de grotere winkels. Het onbespoten segment is groeiende, maar nog steeds te klein.‘’

