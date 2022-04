Lege auto aangetroffen in sloot in Hoornaar, grote zoektocht naar bestuurder

De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 21.40 uur opgeroepen voor een auto te water aan de Groeneweg in Hoornaar. Op locatie bleek inderdaad een auto in het water te liggen, maar wel zonder bestuurder. Het is nog onbekend waar die is. Een drone team is onderweg.