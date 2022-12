Leerlingen Curio Andel overhandigen 2000 handtekeningen aan provincie

De provincie Noord-Brabant wil flink snijden in de buslijnen, waar scholieren van onder meer Curio prinsentuin in Andel gebruik van maken. Volgens haar kunnen de leerlingen ook met het reguliere openbaar vervoer reizen. De gemeente Altena en de Andelse school reageerden woedend en lieten weten het standpunt van de provincie ‘onacceptabel en onverantwoord’ te vinden.

Ouders en medewerkers Andelse school Prinsentuin in actie tegen schrappen schoolbussen

Curio in Andel maakt zich ernstige zorgen over schrappen schoolbussen: ‘Die zijn onze levensaders’

De leerlingen, ouders en medewerkers van de school begonnen een handtekeningenactie om de schoolbussen te behouden. ,,De scholierenlijnen zijn de levensaders van onze school”, zei Rob Neutelings, voorzitter van de raad van bestuur van Curio, al eerder in AD Rivierenland . ,,We hebben 623 leerlingen, van wie er maar liefst 454 met de bus naar school komen.”

Curio prinsentuin zegt zich te onderscheiden van andere scholen door de extra begeleiding die leerlingen krijgen. Ouders kiezen daarom bewust voor Andel en hebben daar een (duur) busabonnement voor over. ,,Als de scholierenlijnen worden geschrapt, dan kan de school haar deuren sluiten”, vreest Neutelings.

Het schoolsysteem is namelijk aangepast op de buslijnen. Dat wil zeggen dat leerlingen of om 08.30 uur of om 10.10 uur beginnen op school. De bussen kunnen zodoende de lijn twee keer rijden. De VO-raad, landbouworganisatie ZLTO en verschillende gemeenten steunen de petitie. Ook zijn er Kamervragen gesteld.