Leerdamse kunstdieven liepen op eerste deel van hun vluchtroute nauwelijks in het oog

Radar Herwijnen wordt straks omringd door bomen

1 september Door bomen omringd, geen bijgebouwen en een scherm tegen eventuele geluidsoverlast. Niemand hoeft last te hebben van de militaire radar die in Herwijnen komt te staan. Dat is althans de rode draad in de maandag gepubliceerde plannen voor de toren aan de Broekgraaf.