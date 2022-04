Leegstaand kantoorpand in Gorinchem wordt omgetoverd tot noodopvanglocatie vluchtelingen

Medewerkers van Deli Home zijn zelf het brein achter de operatie om het leegstaande kantoorpand geschikt te maken voor vluchtelingen. Daar is Duco Krikke, manager van Deli Home, bijzonder trots op. ,,Sinds het uitbreken van de oorlog hebben we in onze organisatie besloten onze hulp aan te bieden. We hebben een budget beschikbaar gesteld en onze medewerkers gevraagd ideeën aan te dragen. Op die oproep kwam veel respons. Daar zat het idee bij om dit kantoorpand geschikt te maken voor noodopvang”, zegt hij. ,,Dat idee hebben we meteen omarmd en opgepakt.”

Honderd vluchtelingen

Samen met de gemeente Gorinchem wordt momenteel gekeken hoe het pand zo snel mogelijk omgetoverd kan worden tot opvanglocatie. Het gebouw heeft na wat aanpassingen plek voor honderd vluchtelingen. Zij kunnen er een langere periode blijven.

Aan zo’n opvangvorm is behoefte in de stad, want een langdurig verblijf is niet bij iedere opvanglocatie mogelijk. Zo biedt sporthal De Hoefslag momenteel tijdelijke, maar geen langdurige opvang. In het pand aan de Schelluinsestraat en in leegstaande woningen van Poort6, die eerder gereed werden gemaakt, is dit wel het geval.

Spullen, begeleiding en tolken

Bij de opvang van vluchtelingen werkt de gemeente samen met VluchtelingenWerk en Klik. Via die instanties krijgen Oekraïners spullen, begeleiding en tolken aangeboden. Vooral bij die laatste twee zaken is de hulp van inwoners van harte welkom. Eerder liet de gemeente Gorinchem al weten voldoende spullen in voorraad te hebben en geen goederen meer aan te kunnen nemen. Kleding en andere producten kunnen het beste aan kringloopwinkels gedoneerd worden.

