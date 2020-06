Lea kreeg vier maanden terug corona en is nog steeds niet de oude: ‘Neem maatregelen alsjeblieft serieus’

van nature Recreatie tussen de broedende zeearenden in de Biesbosch: Hoe leid je dat in goede ba­nen?

19 juni Door diverse excessen staat de recreatie in de Biesbosch weer op de agenda. Er wordt gesproken over een concept gebiedsvisie, die aansluit op de huidige natuurwaarden. Er wordt ook gerept over de invoering van een Biesboschvignet.