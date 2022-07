Lange Brug legt het loodje na vastloper: pleziervaart kan er voorlopig niet meer doorheen

Vergeten Gorinchem krijgt een plekje in miniatuur­stad Madurodam

Gorinchem krijgt een plekje in miniatuurstad Madurodam. Nee, niet met een schaalmodel van de Grote Kerk of de Dalempoort, maar met een banier. Dit vaandel komt daar in de Statenzaal te hangen, een replica van de echte Statenzaal in Dordrecht op ware grootte.

12 juli