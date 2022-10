Landelijk is het motto van Food Week ‘aan tafel’; Altena geeft er een eigen smaakje aan

Vorig jaar deed Altena voor het eerst mee aan de Food Week. Wat is er dit keer anders?

,,Het verschil met de eerste editie is dat we een eigen thema hebben: de maaltijd van morgen. Landelijk is het motto dit jaar ‘aan tafel’. Altena heeft hier een eigen smaakje aan gegeven. De maaltijd van morgen is een bestaand samenwerkingsprogramma in Altena. De gemeente werkt met partners en partijen aan de Maaltijd van Morgen: van boer tot bord, gezond, duurzaam en lokaal voedsel, zonder verspilling.”

Nog meer nieuwe dingen?

,,Ook hebben we als gemeente nóg breder inwoners, bedrijven, scholen en organisaties benaderd om mee te doen. Hierdoor zijn er ongeveer twee keer zo veel activiteiten als vorig jaar gepland, en ook meer variatie; qua doelgroep, organiserende partij en thema. Vorig jaar hadden we 18 activiteiten en 13 organisatoren. Nu zijn er bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen, vorig jaar niet. Ook doet de horeca dit jaar mee, vorig jaar lukte dat niet vanwege corona. Ook hebben nieuwe partijen zich aangesloten. Bijvoorbeeld HAK, Stichting CHIEF, de bibliotheek.. Vorig jaar hadden we ruim duizend deelnemers in totaal, we hopen nu op meer.”

Wat is er geleerd van de editie in 2021?

,,Wat we hebben geleerd: eerder beginnen. Dat is gelukt. Bijna alle activiteiten waren nu drie weken vóór de start op 8 oktober bekend. Ook geleerd: benadrukken dat iedereen iets kan organiseren tijdens #DFWA. Het gaat niet alleen om agri- en foodondernemers. Maar ook scholen, inwoners, niet-food ondernemers, etc. Dat zie je dus ook terug in ons weekprogramma. We zijn de enige gemeente in Nederland die een eigen editie van Dutch Food Week organiseert. De provincie waardeert dat, en we organiseren daarom dit keer samen met de provincie een activiteit; een heerlijk biologisch ontbijt geserveerd op de Campus in Almkerk.”

Meer info over de Dutch Food Week Altena op :

dutchfoodweek.nl/home/nl-nl/market/profiles/170/dutch-food-week-altena

gemeentealtena.nl/dutchfoodweek

