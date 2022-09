Landeigenaar blijft smeekbedes afwijzen om WO2-vliegenier te mogen opgraven: ‘We willen dit afsluiten’

Gorinchem en Leerdam introduce­ren DoneerRing: ‘Statiegeld hoort niet in de prullenbak’

In Gorinchem en Leerdam is vrijdagmiddag de DoneerRing geïntroduceerd. Dit is een ijzeren ring rondom prullenbakken, waar mensen hun statiegeldflesjes in kwijt kunnen.

16 september