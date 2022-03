Landbouwcentrum de Campus in Almkerk zet de deuren open voor vragen en bezoek

Opnieuw topdrukte in Beatrixzie­ken­huis: behalve corona nu ook veel mensen met griep

Het is opnieuw druk in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Behalve dat het aantal patiënten met corona weer is toegenomen, liggen er ook veel mensen in het hospitaal als gevolg van de griepepidemie, laat woordvoerder Mira van Baalen weten.

25 maart