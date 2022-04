Laag inkomen en hoge energierekening? Dan kan je vanaf nu een toeslag aanvragen

Sta je als man op de kieslijst met een vrouw vlak achter je? Reken dan maar dat je wordt ingehaald

Zomaar drie keer zoveel stemmen krijgen als de partijgenoot boven je op de kieslijst, of meer: veel vrouwen komen met voorkeursstemmen in de gemeenteraad terecht. De uitverkiezing is voor enkelen zo onverwacht dat ze bedanken voor de eer. ,,Ik stond onder een stel stemkanonnen, dus dit is heel bijzonder.’’

27 maart