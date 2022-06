Staatsbosbeheer en medewerkers van het Hoekschewaards Landschap zorgen er voor dat het opgespoten eiland een geschikte plek blijft voor allerlei soorten. “En dat lukt heel goed” zegt Merijn Loeve, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer, terwijl we rondom het eiland varen. “Zeker dit jaar, want er huist nu voor het eerst een kolonie grote sterns. Zoiets is altijd de kroon op het werk, want we moeten namelijk ons stinkende best doen, om eilanden in het Haringvliet zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor nestelende kustbroedvogels.”