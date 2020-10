Kunstenaar Martin Copier uit Werkendam liet mensen ongezien een werk van hem kopen

‘Rel’ om Oranjevaas­jes: twee partijen willen hét vaasje maken ter ere van de verjaardag van Máxima

9:05 Ze zijn razend populair bij verzamelaars en kunstenaars staan in de rij om eraan mee te werken: de Oranjevaasjes. Toch is er nu in Leerdam gedoe ontstaan over die traditie: twee partijen willen hét vaasje maken ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima.