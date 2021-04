Kunstdetective: ‘Kwestie van tijd voor gestolen Van Gogh en Hals boven water komen’

Wijkagent tuint vrolijk in 1 april grap: illegaal vissende man blijkt standbeeld

1 april De Gorcumse wijkagent Mark den Hartog is naar eigen zeggen in de maling genomen. Een jongen wees hem op ‘een illegaal vissende man’ op het Paardenwater. Ter plekke trof hij slechts het vissende standbeeld aan en realiseerde hij zich dat hij in een 1 april grap was getrapt.