Kuitenbijter Wilma neemt een klein wijntje na zeventig kilometer fietsen: ‘Dat sporten we er direct weer af’

In Hardinx­veld-Giessendam wonen in verhouding de meeste oorlogs­vluch­te­lin­gen

Hardinxveld-Giessendam is het nieuwe thuis voor 131 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Zij schreven zich de voorbije maanden in als nieuwe inwoner. Die gemeente heeft in verhouding de meeste bewoners uit het land dat sinds eind februari in oorlog is met Rusland.

30 april