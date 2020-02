Kruising tussen Almkerk en Dussen aangepast na dodelijk ongeluk

COLUMN Gorinchem heeft zoveel unieks: meer schaamte­loos­heid in de politiek, graag

24 februari Stadspromotie kan veel beter. Dat betoogde Gorcum Actief tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad. Al vaker schreef ik dat we ons veel te bescheiden opstellen in het uitdragen van gebeurtenissen en mensen waar we trots op moeten zijn.